Матч с ХК «Рязань» станет последним в домашней серии «Дизеля»

19.10.2020 | 18:15

Нелепая шайба, пропущенная хоккеистами «Дизеля» в матче против воскресенского «Химика», лишила сурскую команду заслуженной победы. Игра получилась очень вязкой, и долгое время соперники не могли поразить ворота друг друга. И все же во втором периоде форвард пензенцев Максим Колмыков открыл счет.

Хозяева контролировали ход встречи, но за семь минут до финальной сирены шайба невероятным образом нашла путь в сетку ворот дизелистов, срикошетив от клюшки защитника. Пока сурские хоккеисты пытались оправиться от шока, гости провели еще одну контратаку и вышли вперед.

«Курьезный гол выбил нас из колеи, но нельзя расслабляться, надо выигрывать такие матчи и идти до конца», - отметил защитник ХК «Дизель» Яков Селезнев.

На последних минутах хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, чтобы сравнять счет. Но риск не оправдался: химики забросили шайбу в пустые ворота и установили финальный результат - 3:1 в свою пользу.

«От лица команды хотим извиниться перед болельщиками, но что-то у нас не получается. Я думаю, нам нужно выиграть», - пояснил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Тем не менее, даже несмотря на три поражения подряд, «Дизель» сохраняет за собой место в группе лидеров чемпионата ВХЛ. Последняя игра в домашней серии против ХК «Рязань» состоится во вторник.