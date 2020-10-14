В Пензенской области завершился еще один тур чемпионата по футболу

14.10.2020 | 18:42

Борьба за лидерство в футбольном чемпионате области среди команд Высшей лиги обостряется. В финале каждая игра - на вес золота, поэтому соперники, даже уступая, не сдаются до последней минуты.

В очередном туре «Дорожник-2» в Каменке принимал молодежный состав «Зенита». Пензенцы быстро повели в счете - отличились Дмитрий Купцов и Александр Очередин. Но хозяева в начале второго тайма усилиями Максима Максюшина и Александра Молчанова выравняли положение - 2:2. И все же 3 очка достались сине-бело-зеленым. Победный гол на счету Даниила Коноплева - 3:2.

Клуб «Нижний Ломов» не имел права на осечку в домашнем поединке против грабовского «ГрАЗа», в противном случае «автозаводцы» далеко отрывались бы от преследователей.

В первом тайме соперники сыграли вничью - на гол Сергея Коксина гости ответили результативным выстрелом Олега Щеткина. Но за четверть часа до финального свистка арбитра Дмитрий Бирюков принес зелено-черным победу - 2:1.

После данного тура чемпионата области лидеры идут в таблице плотной группой: у «ГрАЗа» - 7 очков, у «Нижнего Ломова» - 6, у молодежки «Зенита» - 5.