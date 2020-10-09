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Спорт

«Дизель» оформил рекордную серию в чемпионате ВХЛ

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«Дизель» установил рекорд в ВХЛ, продлив серию в регулярном чемпионате до восьми побед. В четверг, 8 октября, пензенские хоккеисты в гостях обыграли тюменский «Рубин» и вышли на первое место турнирной таблицы.

«Счет в матче на седьмой минуте открыли хозяева, реализовавшие численное большинство. Но для «Дизеля» в этом сезоне такой поворот событий совершенно не проблема: в пяти из девяти встреч они пропускали первыми, но впоследствии счет сравнивали. Довольно быстро удалось отличиться им и в этот раз - свою первую шайбу в сезоне забросил Данила Попов», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Спустя три минуты ворота «Рубина» поразил Дмитрий Арсенюк. В начале второго периода тюменцы сравняли счет, но на «экваторе» встречи Максим Колмыков вновь вывел пензенскую команду вперед.

В третьем периоде хозяева ликвидировали отставание, но Данила Попов оформил дубль и вернул преимущество «Дизелю».

«Увы, за две с половиной минуты до финальной сирены Кирилл Меляков сравнял счет, и игра перетекла в овертайм, где Данила Попов, оформивший хет-трик, принес «Дизелю» рекордную, восьмую подряд победу в ВХЛ (учитывая регулярный чемпионат) - 5:4!» - резюмировали представители пензенского клуба.

«Получился очень хороший матч. Ребята молодцы, прониклись - мужики. Кость в кость, ни в чем не уступили, даже превосходили соперника во многих моментах. Ну, конечно, без ошибок не обошлось, вопросов нет. Но выполнение установки и характер позволили достичь результата. Поздравляю своих парней и пензенских болельщиков», - заявил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

10 октября пензенцам предстоит встретиться с «Югрой» в Ханты-Мансийске.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Слава белой верблюдице!!!

Гость||

Хана голопузам и их самкам.

Такой длительный запой - это для них финиш

Гость||

Придурок,ты ещё.живой?

Имя: Гость
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