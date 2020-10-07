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Спорт

«Дизель» впервые за 9 лет одержал 7 побед подряд

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«Дизель» продолжает успешное выступление на регулярном чемпионате ВХЛ. Во вторник, 6 октября, пензенские хоккеисты выиграли седьмой матч подряд. В последний раз победная серия команды была столь долгой в сезоне-2011/2012.

Очередным соперником подопечных Алексея Ваулина стал победитель предыдущего розыгрыша ВХЛ, прерванного из-за пандемии, - московская «Звезда».

«Первый гол был забит на экваторе встречи - Зигурдс Подзиньш дальним броском пробил голкипера, реализовав большинство 5 на 3. Спустя 2 минуты хозяева отыгрались, но наши ребята показали, что недаром идут в лидерах турнирной таблицы - взвинтив обороты, подопечные Алексея Ваулина провели разящую атаку, и Никита Ли вколотил шайбу в сетку», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

До перерыва третий гол в ворота хозяев забросил Александр Агапов. В третьем периоде армейцы сравняли счет, однако за 4 минуты до окончания матча Сергей Твердохлебов вновь вывел «Дизель» вперед. Итог - 4:3 в пользу пензенцев.

«Ребята работают, слушают, выполняют нашу установку. С каждой игрой мы и тактически добавляем. Команда растет, коллектив складывается очень хороший. За счет командной игры, за счет выполнения игрового задания пока идем в лидерах. Но на таблицу все равно стараемся не смотреть и ребят предупреждаем, что это только начало. Хорошо, что пока набираем очки, это большой плюс. Будем готовиться к следующим матчам», - поделился планами Алексей Ваулин.

8 октября «Дизель» сыграет на выезде против «Рубина», 10-го - против «Югры». 14 октября стартует домашняя серия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Помогает белая верблюдица - одна на всех...

Гость||

...не за 4 минуты до конца встречи забили четвертую шайбу, а за 3 минуты 3 секунды...

Гость||

Толку-то. Пока денег не будет так и останется всё в вялотекущем состоянии. В 90-е проходили уже. Роста нет. Набираются опыта и уходят. Впрочем как и во всем в нашем колхозе "40 лет без урожая".

Гость||

Бедные голопузы.

Сопьются ведь от счастья такого

mds1962||

Ну вот, коньки точить стали правильно и побеждают!

Гость||

Угол клюшки стал соответствовать мировым, а главное Канадским стандартам! ;)

Имя: Гость
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