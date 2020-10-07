«Дизель» впервые за 9 лет одержал 7 побед подряд

07.10.2020 | 09:03

«Дизель» продолжает успешное выступление на регулярном чемпионате ВХЛ. Во вторник, 6 октября, пензенские хоккеисты выиграли седьмой матч подряд. В последний раз победная серия команды была столь долгой в сезоне-2011/2012.

Очередным соперником подопечных Алексея Ваулина стал победитель предыдущего розыгрыша ВХЛ, прерванного из-за пандемии, - московская «Звезда».

«Первый гол был забит на экваторе встречи - Зигурдс Подзиньш дальним броском пробил голкипера, реализовав большинство 5 на 3. Спустя 2 минуты хозяева отыгрались, но наши ребята показали, что недаром идут в лидерах турнирной таблицы - взвинтив обороты, подопечные Алексея Ваулина провели разящую атаку, и Никита Ли вколотил шайбу в сетку», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

До перерыва третий гол в ворота хозяев забросил Александр Агапов. В третьем периоде армейцы сравняли счет, однако за 4 минуты до окончания матча Сергей Твердохлебов вновь вывел «Дизель» вперед. Итог - 4:3 в пользу пензенцев.

«Ребята работают, слушают, выполняют нашу установку. С каждой игрой мы и тактически добавляем. Команда растет, коллектив складывается очень хороший. За счет командной игры, за счет выполнения игрового задания пока идем в лидерах. Но на таблицу все равно стараемся не смотреть и ребят предупреждаем, что это только начало. Хорошо, что пока набираем очки, это большой плюс. Будем готовиться к следующим матчам», - поделился планами Алексей Ваулин.

8 октября «Дизель» сыграет на выезде против «Рубина», 10-го - против «Югры». 14 октября стартует домашняя серия.