Названа дата матча «Дизеля» с «Южным Уралом», перенесенного из-за вируса

01.10.2020 | 15:34

Матч между пензенским «Дизелем» и орским «Южным Уралом», который должен был состояться 26 сентября в рамках регулярного чемпионата, перенесен на 8 февраля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Встреча пройдет в Пензе, на льду СЗК «Дизель-Арена».

Команды не смогли сыграть в отведенное время из-за вспышки коронавируса в коллективе из Орска.

27 сентября доктор «Южного Урала» Дмитрий Лебедев заявил, что все хоккеисты чувствуют себя хорошо, но есть некоторые остаточные признаки болезни.

«Из симптомов были: кашель, слабость, температура, но не у всех. Было и бессимптомное течение болезни. Лечение было у всех, независимо от течения болезни. Все были на контроле ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), которые уже очно контролировали команду. Практически все перенесли в легкой форме, уже рвутся в бой», - цитирует его пресс-служба ВХЛ.