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Спорт

Каменский «Дорожник» вышел в финал Кубка МФС «Приволжье»

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Сурского финала в Кубке Межрегионального футбольного союза «Приволжье» не будет. С разных сторон сетки к решающему поединку двигались «Дорожник» и «Зенит», но свои серии в рамках 1/2 турнира провели по-разному.

Каменцы дважды, дома и в гостях, победили клуб «Сызрань-2003» с одинаковым результатом - 1:0 - и продолжают борьбу за трофей.

А вот пензенская дружина с «Химиком-Августом» справиться не смогла. Сначала на выезде, в Вурнарах, зенитовцы сыграли с соперником вничью - 0:0. Ответная встреча проходила под диктовку команды из Чувашии. Она в первом тайме открыла счет, а затем перешла на строгие действия от обороны.

Как ни старались бело-сине-зеленые, пробить эшелонированную защиту так и не удавалось. Когда на последних минутах в составе «Зенита» был удален Виталий Аралин, исход поединка стал предельно ясен.

Вурнарцы выиграли со счетом 1:0. В финале Кубка МФС «Приволжье» они встретятся с дорожниками. Матчи назначены на 10 и 24 октября. Порядок их проведения определят жеребьевкой.

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Гость||

Зенит может только- п.... дить..! А вот дорожник может!

Гость||

Пиз..ть тоже надо уметь !!!

Имя: Гость
Комментарий:

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