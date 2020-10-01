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Спорт

«Дизелист» одержал победу в Рязани благодаря хет-трику защитника

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В среду, 30 сентября, пензенский «Дизелист» одержал победу над клубом «Рязань-ВДВ» в выездной серии регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Для гостей начало встречи было неоднозначным.

«Сначала желто-синие получили право на большинство, но следом Вадим Фролов схлопотал не только двухминутное удаление, но и дисциплинарный штраф до конца периода. Зато в игре 4 на 4 Богдан Конюшков вывел пензенцев вперед», - рассказали в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде хозяева льда с успехом разыграли одно из многочисленных удалений гостей, а в третьем зрители смогли наблюдать настоящую перестрелку команд.

«Сначала Конюшков восстановил равенство, а затем он же вывел вперед гостей, оформив хет-трик, - событие для защитника неординарное», - добавили в пресс-службе.

Рязанцы смогли отыграться благодаря шайбе Данилы Глухих, однако Роман Авдюшкин сумел вывести пензенских игроков вперед. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Дизелиста».

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Гость||

хет-трику? Тогда надо писать в заголовке чьему...

хет-трику Иванова, Петрова, Сидорова

Гость||

Это же Гена Букин !!!

Имя: Гость
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