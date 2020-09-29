Пензенские пожарные приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов»

29.09.2020 | 18:33

Пожарных называют газодымозащитниками. На соревнованиях спасателей «Вертикальный вызов». каждому предстояло как можно быстрее подняться на 22-й этаж новостройки. Чтобы взмыть вверх, огнеборцу нужно взвалить на плечи 30 килограммов необходимого груза.

«Шлем пожарного, сапоги, комплект боевой одежды, пожарный пояс с кобурой и топором, с карабином, а за плечами - дыхательный аппарат на сжатом воздухе, который включается через лицевую маску и создает подпор воздуха», - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

49 участников соревнований из Пензы, районов области, Саратова и Мордовии друг за другом, с интервалом в полторы минуты штурмовали высоту.

Ближе к вершине ноги становились деревянными, руки опускались, а дышать было нечем. Это профессия - спасать людей из беды через собственное «не могу».

«В случае пожара необходимо надеяться только на свои силы, подниматься и тащить с собой все оборудование, бензопилы, ломы - все. Физическая подготовка очень важна для пожарных, без нее никуда», - констатировал пожарный Алексей Юдин (г. Сердобск).

Обратно вниз все спускались налегке - на лифте, которым в случае реального пожара пользоваться запрещено.