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Спорт

Пензенец оказался третьим на Кубке России по греко-римской борьбе

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Пензенский спортсмен Арамаис Саакян вошел в тройку сильнейших - завоевал бронзовую медаль на Кубке России по греко-римской борьбе. Турнир проходил в Бору Нижегородской области.

«В его весе было тридцать человек. Он провел пять схваток, в четырех одержал победу. За выход в финал проиграл из Москвы мальчику. За третье место боролся со спортсменом из Ростовской области, одержал уверенную победу со счетом семь ноль», - сообщил тренер-преподаватель комплексной СДЮСШОР Пензенской области Денис Скакалин.

Удачное выступление на престижных состязаниях позволило пензенскому борцу войти в состав сборной страны. И уже в начале октября атлет отправится на тренировки в Москву.

«В шесть лет я пришел на греко-римскую борьбу, меня привел мой отец. Уже 10 лет я тренируюсь упорно, выступаю на всероссийских соревнованиях. Борьбу я не хочу бросать. Идти выше и выше: чемпионаты мира, России и Европы. Можно и еще дальше - Олимпийские игры тоже», - рассказал о себе и своих планах призер Кубка России по греко-римской борьбе Арамаис Саакян.

В одно время с молодежью в Нижегородской области соревновались и борцы-ветераны. Представитель Пензы Овик Навасардян стал вторым и отобрался на чемпионат мира.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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