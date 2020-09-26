В Пензенской области проходит этап Кубка России по стендовой стрельбе

26.09.2020 | 20:00

В Пензенской области стартовал 7-й этап Кубка России по стендовой стрельбе в дисциплине «спортинг-компакт». За ружья взялись более 100 человек из Московской, Ленинградской, Новосибирской, Самарской областей, а также Краснодарского края и Якутии. Пензенский регион на турнире представляют 15 стрелков.

Среди пензенских стрелков - победитель прошлогоднего чемпионата страны Игорь Вечканов. На этот раз у мастера спорта было немного шансов повторить успех: шесть предыдущих туров он вынужденно пропустил из-за пандемии и, соответственно, недобрал рейтинговых очков. Да и на родной земле в первый соревновательный день не все прошло гладко.

«Не рассчитаешь момент, чтобы голова работала согласованно с движениями рук и ружья. Для первого вхождения на площадку результат 20 - не то. Надо было бить 23», - рассказал Игорь Вечканов.

Понаблюдать, как вдребезги разлетаются тарелки на базе стрелково-стендового комплекса «Светлая поляна», собрались десятки пензенцев, включая руководство города.

«Сам пробовал. Приезжал сюда пострелять, поскольку я охотник и мне интересно было. Очень здорово, все понравилось, процентов-то на 50 получалось. Правда, ребята помогали, выставляли самую малую скорость полета тарелочек. Ну так и охотник-любитель - не спортсмен», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Он отметил, как преобразился спортивный комплекс - здесь можно проводить соревнования даже международного уровня.

Что касается этапа Кубка России, то он завершится в воскресенье, 27 сентября. Имя самого меткого стрелка страны станет известно по прошествии 10 этапов.