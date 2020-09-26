Сетевое издание|18+|Суббота|26 сен 2020|20:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

С пензенскими каратистами провел занятие мастер сетокан из Москвы

Печать

Накануне открытия нового соревновательного сезона в Пензе мастер-класс дал специалист по восточному боевому единоборству из Москвы.

«В спортивной дисциплине «сетокан» Александр Шаля будет передавать опыт, с которым он становился чемпионом России, победителем Кубка России и принимал участие в международных соревнованиях, нашим действующим спортсменам», - сообщил президент областной федерации восточного боевого единоборства Алексей Елисеев.

Занятие рассчитано на три часа. За это время столичный гость немного затронул тему развития внутреннего мира и стойкости духа спортсмена, но главное все-таки - физическая составляющая тренировок.

«Времени не так много, но постараемся самые основные аспекты рассмотреть. Мне хочется дать ребятам направление, чтобы они могли готовиться к всероссийским, межрегиональным соревнованиям», - пояснил вице-президент Федерации сетокан Московской области Александр Шаля.

В воскресенье, 27 сентября, во дворце единоборств «Воейков» пройдут первые соревнования в новом сезоне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте