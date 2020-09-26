С пензенскими каратистами провел занятие мастер сетокан из Москвы

26.09.2020 | 20:30

Накануне открытия нового соревновательного сезона в Пензе мастер-класс дал специалист по восточному боевому единоборству из Москвы.

«В спортивной дисциплине «сетокан» Александр Шаля будет передавать опыт, с которым он становился чемпионом России, победителем Кубка России и принимал участие в международных соревнованиях, нашим действующим спортсменам», - сообщил президент областной федерации восточного боевого единоборства Алексей Елисеев.

Занятие рассчитано на три часа. За это время столичный гость немного затронул тему развития внутреннего мира и стойкости духа спортсмена, но главное все-таки - физическая составляющая тренировок.

«Времени не так много, но постараемся самые основные аспекты рассмотреть. Мне хочется дать ребятам направление, чтобы они могли готовиться к всероссийским, межрегиональным соревнованиям», - пояснил вице-президент Федерации сетокан Московской области Александр Шаля.

В воскресенье, 27 сентября, во дворце единоборств «Воейков» пройдут первые соревнования в новом сезоне.