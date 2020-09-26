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Спорт

«Локомотив-М» все еще не занес в свой актив победные баллы

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Молодежный состав «Локомотива» снова заработал лишь защитный бонус в матче чемпионата страны.

Поединок с дублерами ЦСКА начался неожиданно. Гости не сумели выставить на игру правого столба, вследствие чего схватки стали проводиться без давления - так «железнодорожники» потеряли очень сильный козырь. И все же повели в счете после двух штрафных Павла Кураева. «Армейцы» ответили на это попыткой, и счет стал 6:7 после первого тайма.

«На самом деле это не то чтобы не регби-15, мы просто сделали немножко другую игру», - пояснил главный тренер команды «Локомотив-М» Сергей Колосов.

Еще до перерыва составы уравнялись: за опасный захват был удален нападающий «Локомотива» Магомед Ильясов. На действия хозяев поначалу это не повлияло - штрафной Кураева и попытка Ильи Боярова вывели команду вперед (16:7). Но в концовке встречи активнее были гости, и два заноса Кевина Акуабу и Даниила Погодаева принесли победу столичной дружине - 21:16.

«На мой взгляд, медленно перемещались в защите, опять же получили несколько глупых штрафных плюс удаление - все сказалось на счете. В качестве игры команда прибавляет», - отметил Сергей Колосов.

Молодежка «Локомотива» набрала второе очко в зачет чемпионата, по-прежнему не имея в своем активе побед. Разрушить тенденцию пензенцы постараются в матче против московской «Славы», который состоится в следующую субботу, 3 октября.

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