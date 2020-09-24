Пензенский «Дизелист» одержал победу в матче с «Белгородом»

24.09.2020 | 18:04

С домашней победы стартовал в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги пензенский «Дизелист».

Обновленная команда встречалась с соперниками из клуба «Белгород» и с первых минут заявила о своих притязаниях на положительный исход матча. Вадим Фаттахов и Никита Емельянов закрепили преимущество хозяев голами, а когда бело-синие сократили отрыв, Глеб Булычев восстановил разницу в две шайбы.

В заключительном периоде «дизелисты» продемонстрировали тотальное доминирование. Фаттахов сделал дубль, и счет стал 4:1 в пользу пензенских спортсменов. Семен Ефремов мог увеличить отрыв, но не реализовал буллит. И все же пятая шайба влетела в ворота белгородцев - в результате сольного прохода ее отправил Егор Антонов.

До конца поединка гости сумели забросить еще одну шайбу в большинстве, но настроения хоккеистам и их болельщикам это не испортило. Ведь итогом встречи стала солидная победа желто-синей дружины со счетом 5:2.