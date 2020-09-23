Пензенцы разобьются на команды для участия в проекте «Человек идущий»

23.09.2020 | 18:56

Движение - жизнь, поэтому пензенцам не дадут сидеть на одном месте. Область присоединилась к общероссийскому проекту «Человек идущий». Это командные соревнования по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения, которое считает количество шагов.

Принять участие в состязаниях может каждый: рабочий класс, пенсионеры, молодежь - другими словами, все приверженцы здорового образа жизни из разных муниципальных образований региона.

«Первый этап - регистрация на сайте, нужно зайти на сайт человекидущий.рф, скачать оттуда программу, зарегистрироваться, создать команду от 20 до 50 человек. До 15 октября будут небольшие тестовые соревнования, чтобы посмотреть, как программа работает, исправить ошибки», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

После чего стартует непосредственно сам чемпионат. У пензенцев будет целый месяц, чтобы как можно больше прошагать и показать достойный результат. Призеров и победителей определят в ноябре.

Наверняка этот проект заинтересует поклонников скандинавской ходьбы. Их в области немало. Например, Нина Горбачева взяла в руки палки девять лет назад.

«Мышцы лучше работают, и вообще легче чувствуешь себя, когда двигаешься хорошо. И общение в группе - это само собой», - призналась она.

Чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий» организован в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Такие состязания в стране проведут впервые. Они будут дистанционными в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.