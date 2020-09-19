В Пензе стартовал этап турнира по плаванию на кубок Т. Асташкиной

19.09.2020 | 18:47

Стартовал очередной этап соревнований на кубок Татьяны Асташкиной под названием «Зажигаем звезды». Пловчихой в Пензенской области гордятся как первым мастером спорта СССР международного класса в регионе. Турнир проходит в бассейне «Дельфин».

«Участвуют девочки и мальчики 2009-2010 года рождения. Всего у нас 240 человек из четырех районов Пензенской области, из трех спортивных школ Пензы и одной Заречного», - рассказал главный судья соревнований Виктор Тюканкин.

Соревнования двухдневные, чтобы разделить разные дисциплины.

«Сегодня спортсмены плывут 100 метров комплексно и эстафету 4×50, а завтра плывут 200 метров комплексно», - сообщил Виктор Тюканкин.

Сама Татьяна Асташкина примет участие в награждении победителей турнира.