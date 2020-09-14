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Спорт

В Пензенской области определили лучших игроков в настольный теннис

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Много сил за полгода без соревнований накопили участники областных состязаний по настольному теннису, проходивших в физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда». Борьба была яростной. В мужских и женских сборных по пять человек, возраст значения не имел.

«Здесь спортсмены с рейтингом выше 200. Любой ребенок может участвовать с взрослым и даже выигрывать, если у него достойный уровень спортивной подготовки», - сообщила главный судья соревнований Екатерина Вильданова.

Максим Зеленов - победитель различных состязаний, его присутствие в команде - весомый шанс на лидерство. Молодой человек был очень рад, что наконец появилась возможность вернуться на площадку. Он старался не потерять форму.

«Занимался физкультурой, играл в футбол, занимался на велосипеде, бегал в лесу», - рассказал Максим Зеленов.

На областные состязания приехали участники из различных районов губернии, прибыли представители вузов и школ.

Первое место среди женских команд завоевала сборная Пензенского государственного университета, среди мужских сильнее всех оказались спортсмены из аграрного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо, когда теннис большой.

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