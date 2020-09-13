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Спорт

В Пензе выросла популярность регби у мам юных спортсменов

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На стадионе 46-й кадетской школы было чрезвычайно шумно, на нем проходил регбийный турнир, посвященный памяти капитана Павла Казаченкова, погибшего при исполнении служебного долга в Сирии. За право победного владения овальным мячом боролись самые юные спортсмены.

«Участвует 2010-2011 год рождения. Для многих этот турнир впервые проходит. В этом году шесть команд собралось. Они играют по своим, по детским правилам. У них нет назначаемых схваток, коридоров. При игре вперед либо когда мячик уходит в аут, у нас все разыгрывается свободно. Два тайма по семь минут, замены не ограничены. Основная идея - чтобы все поиграли», - объяснил главный судья соревнований Александр Лыков.

В последнее время популярность регби сильно выросла. Особенно нравится мамам, чем занимаются их сыновья.

«Сейчас у нас бум. Он, конечно, связан и с успешным выступлением команды «Локомотив», ну и сами мы тоже работаем над этим», - отметил главный судья.

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Гость||

Хороший выбор для мальчика и страны подходящие, если что ,регби любят . Не хуже хоккейных, но затрат меньше и гонорары пожиже

Имя: Гость
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