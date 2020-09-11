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Спорт

У баскетболистки пензенской «Юности» обнаружили коронавирус

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Участие пензенской баскетбольной команды «Юность» в первых соревнованиях после введения ограничительных мер оказалось под вопросом. Это стало известно на следующий день после тренировки, на которой спортсменки рассказывали, что сдали анализы на коронавирус (это обязательное условие для участия в Кубке России, который пройдет в Курске).

«Очень соскучились по баскетболу, хотим уже проверить свои способности, получить опыт от игроков высшего дивизиона», - рассказала игрок БК «Юность» Дарья Архангельская.

Результаты анализов шокировали. Один из них оказался положительным, поэтому, несмотря на настрой и подготовку, о которых спортсменки говорили, билеты, вероятно, придется сдать.

Если команда получит разрешение на участие в Кубке России без одного члена сборной - у остальных результаты на коронавирус отрицательные, - то «Юности» предстоит тяжелая борьба из-за новшеств: на одной площадке играют баскетболистки с разной степенью подготовки.

За шесть дней - пять встреч, причем две - со сборными из Премьер-лиги. Некоторые пензенские баскетболистки вообще никогда не соперничали со спортсменками такого уровня.

«11 человек в составе, из них 5 новых игроков. Лично мое мнение: это не так много, вполне рабочая ситуация», - отметила играющий тренер БК «Юность» Ольга Сизякова.

Спортсменки до последнего не знали, получит ли команда разрешение на участие в Кубке России. В итоге всех отправили на 14-дневный карантин. Баскетболистки надеются, что перед чемпионатом страны, намеченным на начало ноября, подобных проблем не будет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Им баскетбольным мячиком в их мордашки попадали? Страшненькие девчонки...

Гость||

Гость писал(a):

Им баскетбольным мячиком в их мордашки попадали? Страшненькие девчонки...
Видали однажды твою рожу, выродись обратно...не пугай))))))

Имя: Гость
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