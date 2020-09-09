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Спорт

Вратарь «Дизеля» отразил 27 бросков и отстоял победу команды

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Хоккеисты «Дизеля» победой стартовали в чемпионате Высшей лиги сезона-2020/21. В матче открытия пензенцы встретились с казанским «Барсом», заметно обновившимся перед турниром.

Команда из Татарстана с первых минут захватила инициативу, но долгое время свои усилия воплотить в гол не могла. Хозяева самоотверженно действовали в обороне.

«Команда соперника сегодня играла очень организованно и доминировала почти весь матч. Мы же оборонялись, пластались», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Результативный всплеск случился во втором периоде, когда на шайбу «барсов» «дизелисты» ответили голами Александра Агапова и Максима Колмыкова. Оставшееся время стало бенефисом голкипера сине-желтых Дениса Костина, который в итоге отразил 27 бросков и отстоял победу «Дизеля» со счетом 2:1.

«Отмечу великолепное приобретение «Дизелем» вратаря. Я думаю, что он сегодня обыграл нашу команду. У нас были две грубые ошибки, за которые нас наказали. У нас моментов было в разы больше», - отметил главный тренер ХК «Барс» Сергей Душкин.

Далее пензенской команде предстоит выездное турне по маршруту Тамбов - Воронеж - Ростов-на-Дону. Домашняя серия для «Дизеля» начнется 20 сентября, когда в город на Суре приедет челябинский «Челмет».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Отмечу великолепное приобретение «Дизелем» вратаря.
Единственный матч,где повезло этому ходоку по клубам.В следующих матчах он себя ещё покажет.Как и вся рукопопая гвардия ненужных никому игрочишек,сидящих на народном обеспечение.

Гость||

Голопузы в глубоком запое от счастья

Гость||

Вперед,Дизель! Мы- с тобой!

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