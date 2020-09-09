«Дизель» стартовал в чемпионате с победы над казанским «Барсом»

09.09.2020 | 08:21

Пензенский «Дизель» начал новый сезон чемпионата ВХЛ - Кубка Шелкового пути - домашней победой над казанским «Барсом». Матч прошел на льду «Дизель-Арены» во вторник, 8 сентября. Посмотреть на встречу пришли 635 зрителей.

«Счет был открыт в самом начале второй двадцатиминутки - быстрая атака «Барса» завершилась шайбой, заброшенной Денисом Комковым. Правда, уже спустя полминуты «дизелисты» отыгрались благодаря голу Александра Агапова - 1:1. Гости атаковали, но вновь выйти вперед не сумели. Зато очередная атака «Дизеля» завершилась голом Максима Колмыкова, в этом матче исполнявшего роль капитана», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В итоге счет не изменился - 2:1 в пользу хозяев.

«Команда соперника сегодня играла очень организованно и доминировала почти весь матч. Мы же оборонялись, пластались. Также благодарен Денису Костину - он, можно сказать, нас сегодня вытащил. Хочу вообще сказать спасибо всей команде - играли в три пары защитников, молодежь вышла на лед. Все терпели, вытащили матч», - подчеркнул после окончания матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Теперь пензенцев ждет выездное турне. Начиная с субботы, 12 сентября, они проведут игры в Тамбове, Воронеже и Ростове-на-Дону.