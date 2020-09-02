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Спорт

В регионе определили обладателя Кубка области по пляжному футболу

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Клуб «Чемодановка» стал обладателем Кубка области по пляжному футболу. Состав участников турнира был сформирован по итогам чемпионата Сурского края.

Соперники играли по олимпийской системе, но матчи на вылет неожиданностей не принесли: в финале встретились две сильнейшие дружины нынешнего сезона.

Поначалу чемодановцы имели заметное преимущество над конкурентами из «Сурского бетона», которое вылилось в два забитых мяча. Но пензенцы постепенно пришли в себя и в начале второго тайма восстановили равновесие. Однако футбольные «качели» продолжали менять ход поединка. В концовке 12-минутки «Чемодановка» снова выстрелила дублем и вышла в лидеры - 4:2.

Заключительный отрезок игры прошел в равной борьбе. Зелено-желтые заботливо охраняли свой гандикап, действуя в основном от обороны. В результате соперники обменялись голами, что абсолютно устраивало команду из Бессоновского района. Она победила (5:3) и получила заветный трофей.

Однако и «бетонщики» на церемонии закрытия не остались без наград. Им вручили золотые медали чемпионов области.

На этом сезон для сурских коллективов завершен - ни поволжские, ни российские соревнования по пляжному футболу на 2020 год не запланированы.

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