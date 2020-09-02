В музее спорта готовят уникальную для региона выставку

02.09.2020 | 19:32

Рабочие завершают монтаж уникальной для региона выставки. Совсем скоро в областном музее спорта можно будет познакомиться с историей советского и российского хоккея. Пенза стала вторым городом после Сочи, где побывала эта экспозиция. Выбор пал не случайно.

«У нас десять олимпийских наград, из которых восемь золотые и две серебряные. Эти десять медалей у нас завоевали девять человек. Кожевников у нас - дважды олимпийский чемпион. По медалям с Олимпийских игр мы занимаем второе место после Челябинской области», - рассказал заведующий областным музеем спорта Александр Еременко.

Пристально смотрит на посетителей легенда советского хоккея Валерий Харламов. Его фигура почти в натуральную величину выполнена из супертонкого и легкого пластика на 3D-принтере. Рядом, на точке вбрасывания в борьбе за шайбу, застыли другие звезды - Александр Рагулин и канадец Фил Эспозито. На льду они не раз вступали в схватку, и кулачную тоже.

«Огромный парень, в Канаде он меня пару раз здорово приложил. Настоящие силовые приемы. Когда сталкиваешься с ним - это все равно что об стену. Его невозможно было столкнуть», - отмечал нападающий сборной Канады в 1972 г. Фил Эспозито.

В экспозиции - хоккейная амуниция, инвентарь, включающий в себя клюшки, выпущенные в США еще в 40-х годах прошлого столетия, награды, завоеванные хоккеистами в разное время.

«Медали чемпионата мира 1966 года, где наша великая советская хоккейная команда заняла первое место, медали чемпионата Европы. Кроме этого, мы впервые представляем здесь памятные медали нашей олимпийской сборной 1968 года, 1972 года и 1988 года», - рассказала начальник отдела Государственного музея спорта России Наталья Светлакова.

Всего - около 150 экспонатов. Часть экспозиции посвящена истории пензенского хоккея. Это совместная выставка государственного и регионального музеев спорта. Она будет работать до конца 2021 года.