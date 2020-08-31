«Лагуна-УОР» проиграла в матче с санкт-петербургской «Авророй»

31.08.2020 | 18:24

В завершившемся сезоне мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» остался без медалей и трофеев. После неудачного выступления в чемпионате России болельщики надеялись, что команда сумеет завоевать кубок страны. Однако сурские девушки остановились в шаге от цели.

В финале турнира желто-синяя дружина встречалась с санкт-петербургской «Авророй». В первом тайме игровое преимущество было на стороне хозяек, но они никак не могли грамотно распорядиться голевыми моментами, за что и были наказаны. Два промаха в обороне привели к дублю Ксении Ольковой перед самым перерывом.

Во втором тайме пензячки стали рисковать, заменив вратаря на пятого полевого игрока, - и снова ошиблись. Марии Самойловой пришлось ценой фола последней надежды и собственного удаления прерывать атаку Ольковой и лишать ее хет-трика.

И все же гостьи еще один мяч забили. На последней минуте Елизавета Никитина установила окончательный счет - 3:0 в пользу «Авроры».

Кубок страны отправляется в Северную столицу, где в течение года будет храниться рядом с чемпионским трофеем, также завоеванным питерским клубом.