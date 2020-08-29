«Лагуна-УОР» обыграла пермский клуб в стартовом матче «Финала четырех»

29.08.2020 | 21:00

Лучшие команды страны по женскому мини-футболу встретились в Пензе. «Лагуна-УОР», дружина из Пермского края, петербургская «Аврора» и «Сибирячка - XXI век» из Тюмени будут бороться за победу в престижных состязаниях.

В стартовой игре «Финала четырех» Кубка России местные спортсменки встречались с командой из Перми. Многие считали пензенских девушек фаворитами игры. Игроки «Лагуны-УОР» много атаковали и в первом тайме забили шесть безответных мячей. Отличились Наталья Навозова, Екатерина и Мария Самойловы, Ирина Родькина, Александра Чернова, Алина Завьялова.

После перерыва Алина Завьялова и Мария Самойлова увеличили разрыв в счете, а гостьи дважды поразили ворота хозяев. В итоге «Лагуна-УОР» разгромила пермскую дружину со счетом 8:2.

В финале девушки встретятся с победителем матча «Аврора» - «Сибирячка - XXI век». Там тоже специалистам заранее очевиден безоговорочный лидер.

«В этом турнире будет «Аврора, с ними у нас всегда принципиальные игры. Они уже сейчас действующие чемпионы России, поэтому будем стараться обыграть их и доказать, что мы на сегодняшний день не слабее», - сообщил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

«Финал четырех» Кубка России состоится в воскресенье, 30 августа, в ФОК «Спутник».