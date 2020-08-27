В Пензе наградили юных победителей первенства области по футболу

27.08.2020 | 20:03

Команды уже не претендовали на награды областного первенства по футболу среди игроков 2011-2012 года рождения, которое проходило на стадионе «Зенит». Зато в другом противостоянии сразу был виден накал. Хозяева поля боролись за победу, но уступали своим соперникам - представителям спортивной школы № 8.

«Здесь уже видно, кто хорошо координирован, и технику ребята демонстрируют неплохую, то есть уже можно увидеть звездочки. Но не будем говорить, потому что у одного расцвет наступает раньше, у другого - чуть позже», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Региональный турнир стартовал еще в августе. Из 16 команд-участниц до решающей стадии добралась половина. Победителя первенства определили по сумме набранных очков, при их равенстве учитывалась бы разница забитых и пропущенных мячей.

Поэтому юные футболисты, не жалея ног, старались отправить снаряд в сетку ворот, порой исполняя невероятные для своих лет по красоте штрафные удары.

В итоге «Спарта» заняла II место. Зенитовцы уступили со счетом 5:0 и стали бронзовыми призерами первенства. Золотые медали - у игроков команды «Землякофф», тренирующихся на базе спортивной школы № 8.