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Спорт

В Пензенской области завершился первый круг чемпионата по футболу

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Завершился первый круг чемпионата области по футболу среди любительских команд Высшей лиги, и некоторые коллективы практически застолбили себе место в финальной «пульке».

В Восточной зоне безусловные лидеры - грабовский «ГрАЗ» и молодежный состав пензенского «Зенита», не потерпевшие в турнире ни одного поражения.

В заключительном туре конкуренцию этим командам мог составить кузнецкий «Рубин», приехавший в гости к «автозаводцам». Но борьбы в матче не получилось. «ГрАЗ» захватил инициативу с первых минут и стал методично расшатывать оборону гостей. Уже к перерыву счет был 3:1 в пользу сине-оранжевых, а к финальному свистку преимущество грабовцев стало еще более крупным - 5:1.

В другом поединке тура пензенский «Энергетик» и зареченский «Старт-Союз» сыграли вничью (2:2) и еще больше отдалились от лидеров.

В Западной зоне также без поражений идет клуб «Нижний Ломов». Эта дружина разошлась миром с каменским «Дорожником-2» и последовательно победила сборную университета архитектуры и строительства и земетчинский «Кристалл».

В свою очередь, «дорожники» и «студенты» в очном споре не выявили победителя, установив счет 1:1. Обе эти команды в равной мере претендуют на вхождение в финальный раунд. А вот земетчинцы все шансы на продолжение борьбы за медали чемпионата области потеряли.

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