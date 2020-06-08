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Спорт

Пензенец протащил за собой три автомобиля, передвигаясь вверх ногами

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Андрея Шевченко называют пензенским суперменом. Его фамилия четырежды вписана в Книгу рекордов России. Молодой человек планирует оказаться там как минимум еще раз. Силач готовится к очередному достижению. Берпи, приседания с гирей, уже в прошлом. Новая цель - автомобили, которые нужно тащить за собой, находясь при этом вверх ногами.

«Моя задача - побить рекорд Гиннесса, он на данный момент принадлежит итальянцу Маттео. Его вес составляет 4 тонны и 20 килограмм, тяга автомобиля на руках - 5 метров», - рассказал он.

С места в карьер Андрей не бросался. Вначале пробовал транспортировать «Ладу». С детищем отечественного автопрома справился легко. На очереди оказался внедорожник весом около трех тонн.

С ним тоже проблем не возникло. А вот две машины местному супермену никак не поддавались. Друзья включили музыку, которая должна была повлиять на психологистическое состояние атлета.

«Когда первая попытка неудачная, в голове оседает неуверенность, и иногда даже обычная музыка помогает выбросить ее из головы, настроиться и выложиться на максимум», - отметил молодой человек.

К новым рекордам также вела поддержка родных и друзей, которые, кстати, и предложили Андрею попробовать переместить три машины. За спиной было уже более пяти тонн. Спортсмен с трудом, но взял и этот вес.

Официально же рекорд Андрей Шевченко постарается установить 25 июля, когда будет тянуть автомобили перед специальной комиссией, которая (и в этом собравшиеся уверены) зафиксирует достижение пензенского силача.

Оказаться в Книге рекордов России почетно, не более того. Никаких призовых за это не предусмотрено.

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Гость||

А за член тянуть не пробывал? Будет не только Российский рекорд но и мировой.Лайков будет не как сейчас

Гость||

Ну, шёл-то он не на двух руках, а, для устойчивости, ещё и на 12 колёсах, если что...

Гость||

я пробовал так...ачко надорвал.

Гость||

Вот бы в такой позе забеременеть!

Имя: Гость
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