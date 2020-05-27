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Спорт

В Пензе ищут деньги на капремонт спортзала на стадионе «Зенит»

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100 лет исполнилось пензенскому футболу, а спортивному залу, расположенному на стадионе «Зенит», - в два раза меньше. Последний раз здание 70-х годов постройки приводили в порядок в 2018-м к чемпионату мира по футболу. Но то был косметический ремонт.

О том, что скоро объект ждут капитальные изменения, стало известно во время выездного совещания с участием первых лиц города и области. Правда, сумма на реконструкцию, которую поначалу обозначили, больно бы ударила по казне.

«Мы должны потратить 100 миллионов по проекту. Неправильные расчеты, мне кажется», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Главная задача - расширить трибуны спортивного зала и тем самым увеличить число болельщиков во время проведения матчей по волейболу.

«500 - я думаю, что это реально. Это позволит, наверное, удовлетворить потребность в зрительных местах. Здесь можно играть и в мини-футбол. На сегодня зал предназначен для команды, которая выступает на первенстве России», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Идея с пристроем, скорее всего, отпадет. Во-первых, дорого. Во-вторых, любая реконструкция требует нормативных изменений всего объекта, в частности, расширения лестничных пролетов, входных групп, монтажа новой вентиляционной системы и тому подобного. В противном случае спортивный комплекс не пройдет экспертизу.

В качестве оптимального варианта для болельщиков рассматривается помещение на втором этаже. Там находится тренажерный зал, который есть куда перенести. Дело осталось за малым - найти деньги.

Что касается финансовой поддержки из федерального бюджета, то, по словам министра спорта Пензенской области, ждать ее не приходится. Все государственные программы, участником которых мог бы стать регион, расписаны до 2024 года.

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Гость||

Смотри как глаза загорелись у этого черта

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы должны потратить 100 миллионов по проекту. Неправильные расчеты, мне кажется»
согласен ясное дело не правильные расчеты 100 лямов и кто только считал.

Гость||

Зал на 500 мест. Да вы с ума сошли на все эти игры приходят самое большое 20 человек и те родственники. ДАРМОЕДЫ.

Имя: Гость
Комментарий:

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