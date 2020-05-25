Пензенский «Дизель» получит компенсацию за уход игрока в ЦСКА

25.05.2020 | 08:47

Пензенский «Дизель» расстался с нападающим Владиславом Барулиным. Игрок, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, продолжит карьеру в московском ЦСКА.

«Взамен клуб получит денежную компенсацию в соответствии со статьей 118 «Статус «Ограниченно свободный агент» (ОСА)» регламента «Высшей хоккейной лиги - Кубка Шелкового пути» сезона 2019-2020 гг.», - сообщили в пресс-службе «Дизеля». Сумма компенсации не называется.

Исполнительный директор пензенского клуба Владимир Романов назвал уход Барулина большой потерей.

«Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в «Дизеле», что им заинтересовался такой серьезный клуб. По сути, эта ситуация - пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба. Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя, игрок принес пользу клубу», - констатировал Романов.

Он поблагодарил Барулина за время, проведенное в «Дизеле», и пожелал ему успехов.

Накануне перехода в ЦСКА хоккеист записал видеообращение, в котором поблагодарил администрацию, тренерский штаб, игроков и болельщиков «Дизеля».

«Мне было очень приятно играть в Пензе, в этом прекрасном городе. «Дизель» навсегда останется в моем сердце, в моей памяти. Я хочу пожелать этому клубу удачи, только побед и выполненных задач», - подчеркнул Барулин в своем обращении.