Бельский, Володин, Ковалев и Епимахин подписали контракты с «Дизелем»

18.05.2020 | 08:35

В «Дизеле» продолжается формирование состава к предстоящему сезону. Представители хоккейного клуба сообщили имена еще нескольких спортсменов, которые будут защищать честь Пензы на льду.

«Очередным игроком, подписавшим новое соглашение с «Дизелем», стал капитан Денис Бельский. На протяжении всего сезона он был лидером обороны, но, к сожалению, чемпионат завершился для него раньше из-за тяжелой травмы, полученной в четвертьфинальной серии с «Рубином». Сейчас игрок полностью восстановился и готов приносить пользу», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Бельский рассказал, что занимается дома - выполняет упражнения, рекомендованные тренером по физподготовке.

«Нужно продолжать работать, чтобы в будущем сезоне как минимум повторить результат нынешнего и выйти в плей-офф», - поделился планами Бельский.

Останется в Пензе и его партнер по звену, защитник Павел Володин. Он также пропустил игры плей-офф из-за травмы, но уже вернулся в форму.

«Провели семейный совет и приняли решение остаться в Пензе. Тренеры «Дизеля» мне доверяют, дают много игрового времени, и я готов отвечать хорошей игрой. К тому же жене с сыном очень нравится Пенза», - признался Володин.

Также стало известно, что состав клуба пополнят два нападающих: 26-летний Денис Ковалев и 28-летний Данила Епимахин.