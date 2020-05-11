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Спорт

«Дизель» планирует приступить к тренировкам на льду в конце июля

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В рядах желто-синих пополнение. В новом сезоне за пензенский «Дизель» будут выступать два опытных игрока: вратарь Юрий Петров и защитник Максим Кудряшов.

«Обновление происходит каждый год. Тем игрокам, которых мы ходим видеть, мы дали квалификацию, ждем. Предложение кто-то примет, а кто-то не примет, от этого многое будет зависеть. 29-летних и старше, понятно, мы уже оставлять не можем, должны будем заменять», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Голкипер Петров - воспитанник столичного «Динамо». Также он выступал за альметьевский «Нефтяник», «Рязань», красноярский «Сокол», пермский «Молот-Прикамье», минувший сезон провел в белорусском «Шахтере».

«Это вратарь высокого класса и, что немаловажно, это человек с хорошими жизненными принципами. Это обмен опытом для других вратарей, для молодежной команды. Это хорошая традиция», - пояснил Владимир Романов.

Защитник Кудряшов учился играть в хоккей в Твери. Был в составе питерского «Динамо», китайского «Ценг Тоу», казанского «Барса».

С обоими новичками подписаны контракты сроком на один год. Планируется, что к тренировкам на льду «Дизель» приступит в конце июля.

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Уходит коронавирус и приходит Дизель.

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