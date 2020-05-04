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Спорт

«Дизель» расстался с Сергеем Лопушанским и нанял нового генменеджера

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В руководстве пензенского «Дизеля» произошли кадровые изменения. Хоккейный клуб покинул Сергей Лопушанский, занимавший пост генерального менеджера.

«Сергею Григорьевичу поступило предложение, которое является шагом вверх по карьерной лестнице. От совместной работы с ним у меня остаются только положительные впечатления - мы провели очень продуктивный сезон. От лица всего коллектива желаю ему только успехов на новом месте», - пояснил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

В сезоне-2016/2017 Сергей Лопушанский был главным тренером пензенского «Дизеля». С его приходом связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны. Однако поставленные перед хоккеистами задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, и 16 марта 2017-го было принято решение не продлевать контракт с наставником.

После этого Лопушанский тренировал «Нефтяник-2003», а в мае 2019-го стал генеральным менеджером «Дизеля». На этом посту он провел год. Теперь его место займет Вадим Аверкин.

Ранее Аверкин выступал за нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», киевский «Сокол», пермский «Молот-Прикамье», ХК «Саров» и другие команды. По окончании игровой карьеры возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, в минувшем сезоне был помощником главного тренера ХК «Ценг Тоу» (Цзилинь).

«С «Дизелем» я знаком давно - Пенза и Нижний Новгород входят в один округ, поэтому лет с 12 я приезжал сюда с детскими командами на соревнования. Получается, на протяжении всей карьеры пересекался с клубом на разных возрастах, включая основную команду. Со вторым тренером команды Дмитрием Юрьевичем Шандуровым мы даже вместе играли. К тому же неоднократно бывал в Пензе во время работы в профсоюзе, приезжал в «Дизель», общался с руководством и игроками. Поэтому предложение присоединиться к клубу принял с удовольствием», - подчеркнул Аверкин.

Он добавил, что в настоящее время в клубе активно формируют состав на новый сезон.

«Мы ищем возможности для усиления, на руках есть несколько вариантов. Все они будут обсуждаться с тренерским штабом - каждое решение будем принимать совместно», - подытожил новый генеральный менеджер.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда уже бюджет области попрощаться с этой "командой"?

Если голопузам нужны эти криворучки - ищите им спонсора

Гость||

Есть такой американский фильм с хорошим названием "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"

Гость||

Исполнительный директор, генеральный менеджер и т. д. Должностей липовых больше чем состав команды

Гость||

То коронавирус,то Дизель. Одни отрицаловки с утра...

Имя: Гость
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