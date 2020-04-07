07.04.2020 | 17:09

Дистанционно можно не только учиться, но и соревноваться. Пензенские ребята попробовали свои силы в международном конкурсе по спортивным бальным танцам «Виртуальный паркет». Инициаторами проекта стали московские хореографы, их активно поддержали по всей России и даже в Израиле.

Педагоги Аделина Веселовская и Егор Тимашев из бессоновского Дома культуры гордятся тем, как их подопечные проявили себя.

«Суть этого проекта в том, что дети, находясь в домашних условиях, танцуют три танца: ча-ча-ча, джайв и польку - и снимают на видео, а мы отсматриваем», - рассказала Аделина.

«Родители подошли к этому вопросу серьезно, они делали профессиональную прическу сами, они их одевали в костюмы, в туфли, освобождали пространство, чтобы они могли активно двигаться и показывать перемещения», - пояснил Егор.

И если бы соревнования были бы не виртуальные, то на третью ступень пьедестала почета поднялись бы сразу три пензенских спортсмена: София Козлова, Александр Зюзин и Ксения Полежаева.

Серебряным призером стал Денис Смирнов. Он отличился сразу в двух категориях. Первое место взяли Ксения Чистякова и Матвей Власов. Но на этом никто останавливаться не собирается. Теперь дети и их наставники готовятся к следующему дистанционному турниру.

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