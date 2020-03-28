28.03.2020 | 16:11

Баскетбольный клуб «Юность» стал бронзовым призером женской Cуперлиги (II дивизион). Несмотря на то что игры были остановлены досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, определены победители и призеры чемпионата страны.

Решением заседания исполкома участники расположились в турнирной таблице по результатам матчей плей-офф. При этом финалисты, а также команды, которые выбыли из борьбы на двух первых стадиях, заняли места согласно результатам регулярного чемпионата.

В итоге победителем Суперлиги 2 в этом спортивном сезоне стал баскетбольный клуб «Самара». Серебряный призер - оренбуржская «Надежда-2», а бронзовые медали достались подопечным Дмитрия Нестеровского из пензенской «Юности».

В связи с тем, что занятия в спортивных сооружениях пока отменены, сурские баскетболистки поддерживают спортивную форму самостоятельно. Во второй половине лета начнется подготовка к следующему чемпионату страны.

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