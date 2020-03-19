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Спорт | Плей-офф отменили, пензенский «Дизелист» остался без наград

19.03.2020|14:10
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Со среды, 18 марта, по приказу Минспорта России отменены игры плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, в которых должен был участвовать пензенский «Дизелист».

Это сделано «в целях заботы о здоровье участников соревнований по хоккею, связанной с вероятностью распространения коронавирусной эпидемии», сообщили в пресс-службе местного клуба.

В итоге было принято решение считать окончательными результаты регулярного чемпионата - без плей-офф. В зависимости от набранных баллов распределили места среди команд-участниц.

«Таким образом, «Дизелист», набрав в регулярном чемпионате 61 очко в 48 матчах, занял четвертое место в сезоне-2019/2020», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В конференции «Восток» «Дизелист» занимает вторую строчку после ярославского «Локо-Юниора» (78 баллов). В конференции «Запад» первые две позиции у питерского «Динамо-Юниор» (83 балла) и МХК «Белгород» (73 балла).

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