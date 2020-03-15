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Спорт | В Пензе провели VIII этап Кубка Детской лиги плавания «Поволжье»

15.03.2020|16:27
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Восьмой этап Кубка Детской лиги плавания «Поволжье» - этап коротких дистанций. Участники преодолевали от 50 до 100 метров разными стилями. На старт выходили порядка 400 человек. В основном это представители Пензы и области, но были гости и из соседних регионов.

Вообще Кубок включает в себя 11 этапов, они проводятся в течение учебного года. Летом состоятся финальные заплывы, после которых по суммарным результатам определятся победители.

«На протяжении Кубка каждый ребенок проплывает абсолютно все дистанции. Из года в год мы это проводим, отслеживаем динамику детей, очень удобно смотреть за прогрессом своего спортсмена», - рассказал председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Хотя на состязаниях царит соревновательный дух, главная задача организаторов - выработать у детей привычку ходить в бассейн и подтянуть затем родителей.

«Получилось так. На гимнастику не взяли, пришлось в плавание отдавать. Все тренеры посоветовали вместо гимнастики плавание. И не зря», - отметил папа участницы соревнований Максим Ордин.

А 12 апреля детская лига плавания проведет состязания, посвященные Дню космонавтики, на призы Героя России Александра Самокутяева.

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