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Спорт | В министерстве физкультуры и спорта Пензенской области подвели итоги года

14.03.2020|17:56
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Подвести итоги физкультурно-спортивного 2019 года - не футбольное поле перейти. На заседании коллегии министерства начали разговор с положительных моментов.

«Сегодня регион располагает прекрасной материально-технической базой по занятию физической культурой и спортом. Мы работаем как в спорте высших спортивных достижений, так и активно занимаемся массовым спортом. Практически во всех муниципальных образованиях Пензенской области есть все необходимые объекты», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин.

На совещании особое внимание уделили вовлечению в занятия физкультурой представителей среднего и старшего поколений. Не в каждом районе области с этим порядок, и не все зависит от доступности тренировочных объектов населению. Роль личности в этом процессе тоже велика.

«Если глава района активно занимается физической культурой и спортом, то он обращает внимание на эти вопросы. У спортивных глав как раз все нормально с развитием физкультуры и спорта в районе», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На коллегии речь зашла и о проблемах молодежи. Граждане обращаются к чиновникам по поводу работы спортивных школ.

«Учили, учили, учили, а потом говорят: вы бесперспективны! И в то же время иногда есть люди, которые дополнительно тренеру доплачивают, и их ставят в состав», - высказался Валерий Савин.

Победителями областного смотра-конкурса по развитию физической культуры и спорта в муниципалитетах стали город Пенза, Пензенский и Иссинский районы.

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