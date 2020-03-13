13.03.2020 | 17:13

Пензенская «Юность» одержала непростую победу в стартовом мачте полуфинальной серии в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

На своей площадке девушки принимали оренбургскую «Надежду-2». Встреча выдалась более чем напряженной и заставила понервничать и болельщиков, и тренерский штаб сурских спортсменок.

Гостьи уже на первых минутах завладели преимуществом и уверенно ушли в отрыв, который доходил до 11 очков. Но легкого матча никто и не ждал: еще до начала встречи руководство сурского клуба отмечало, что подготовка соперниц весьма солидна.

«В регулярном чемпионате они заняли второе место, а мы - третье. Девчонки молодцы, команда Оренбурга всегда была на высоте, это их вторая команда. К тому же мы видим, что команда усилилась перед четвертьфиналами», - отметил директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Уступив первую четверть со счетом 13:18, подопечные Дмитрия Нестеровского не смогли переломить ситуацию и во второй. К середине матча красно-белые проигрывали 10 очков - 25:35.

Однако в оставшейся половине встречи обстановка на площадке поменялась. Баскетболистки «Юности» не только наверстали упущенное, но и смогли немного вырваться вперед.

К решающему временному отрезку подошли при счете 49:48. Упускать победу сурские спортсменки не намеревались и сделали все, чтобы закрепить преимущество. К радости болельщиков, это удалось. «Юность» сделала важный шаг к финалу, обыграв «Надежду-2» - 66:61.

Следующая встреча состоится 16 марта в Оренбурге.

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