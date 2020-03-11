11.03.2020 | 16:05

Шестой тур Премьер-лиги Пензенской области по настольному теннису собрал больше 20 сильнейших спортсменов из Сурского края, Саратовской и Ульяновской областей. Это уже восьмой сезон единственного в России личного многотурового соревнования.

«Большинство спортсменов у нас очень опытные, потому что уже не первый сезон принимают участие в данных соревнованиях. Есть кандидаты в мастера спорта, первый разряд, ряд кандидатов в мастера спорта уже близки по уровню к мастеру спорта Российской Федерации. В последнее время у нас добавились обычные любители, которые за счет постоянного участия в других любительских соревнованиях смогли приблизиться к этому уровню», - сообщил главный судья соревнований Сергей Декуров.

Максим Боборыко приехал из Саратовской области. В 2019 году он стал чемпионом состязаний. Секрет его успеха - в нескольких составляющих.

«Тренировки, правильный подход, соблюдение спортивного режима, ездишь по соревнованиям чаще, играешь с разными соперниками - из этого складывается весь результат», - отметил участник соревнований.

По итогам шести туров определят 16 лучших теннисистов, из числа которых в суперфинале предстоит выявить пятерых призеров Премьер-лиги. Решающие состязания планируют провести 1 мая.

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