Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  84.45  |  $  74.25

Спорт | В Пензе стартовали окружные соревнования по спортивной гимнастике

10.03.2020|16:08
Печать

Сегодня ошибки пока простительны, но уже назавтра любая, даже самая маленькая оплошность, может лишить мальчиков и юношей наград чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.

В «Буртасах» проходит официальное опробование снарядов перед началом турнира. 130 атлетов из 10 регионов страны прогоняют свою программу на кольцах, брусьях, бревне, перекладине.

«Соревнования проходят три дня. Первый день - многоборье, второй и третий день - финал в отдельных видах многоборья. Возраст разный: у нас выступают дети по первому взрослому разряду, по кандидатам в мастера спорта, по мастерам спорта есть ребята, сеньоры и юниоры», - сообщил тренер сборной Пензенской области Юрий Миронов.

Артем Киселев - один из тех, кто будет защищать честь Пензенской области на состязаниях. Он самый юный представитель Сурского края. 11-летний мальчик впервые принимает участие в столь крупных стартах.

«Волнение, но все равно хочется выступить достойно, потому что долго готовился. Все шесть снарядов я должен пройти без падений, уверенно подойти к своей цели, занять первое место», - отметил гимнаст.

Окружные соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике, которые также пройдут в Пензе. Женщины поборются за награды в конце марта, а мужчины выйдут на помост в апреле.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте