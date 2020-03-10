10.03.2020 | 16:08

Сегодня ошибки пока простительны, но уже назавтра любая, даже самая маленькая оплошность, может лишить мальчиков и юношей наград чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.

В «Буртасах» проходит официальное опробование снарядов перед началом турнира. 130 атлетов из 10 регионов страны прогоняют свою программу на кольцах, брусьях, бревне, перекладине.

«Соревнования проходят три дня. Первый день - многоборье, второй и третий день - финал в отдельных видах многоборья. Возраст разный: у нас выступают дети по первому взрослому разряду, по кандидатам в мастера спорта, по мастерам спорта есть ребята, сеньоры и юниоры», - сообщил тренер сборной Пензенской области Юрий Миронов.

Артем Киселев - один из тех, кто будет защищать честь Пензенской области на состязаниях. Он самый юный представитель Сурского края. 11-летний мальчик впервые принимает участие в столь крупных стартах.

«Волнение, но все равно хочется выступить достойно, потому что долго готовился. Все шесть снарядов я должен пройти без падений, уверенно подойти к своей цели, занять первое место», - отметил гимнаст.

Окружные соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике, которые также пройдут в Пензе. Женщины поборются за награды в конце марта, а мужчины выйдут на помост в апреле.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.