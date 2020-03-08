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Спорт | Создать в Пензе трассу на трудность для скалолазов позвали москвича

08.03.2020|16:17
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Принять правильное решение - самое сложное в скалолазании при прохождении трассы на трудность. Для всех участников соревнований она была абсолютно новой. Для ее сооружения приглашали специалиста из Москвы, который всегда творчески подходит к выполнению своего технического задания.

«В принципе стараюсь делать какие-нибудь «хитрушки», как это красноярцы называют. Где-то что-то запутать, чтобы он пошел не так, а вот так. Он должен как-то подумать, помыслить», - пояснил постановщик трасс по скалолазанию Даниил Медведев.

Участники, а их свыше ста, разбиты на разные возрастные группы. В первый день состязаний они должны были пройти две квалификационные трассы.

«Лазание у них с нижней веревкой, с нижней страховкой. В порядке очереди по протоколу дети преодолевают сначала одну трассу, потом другую. Сравниваются результаты, и отбираются финалисты», - рассказала судья соревнований Елена Копытова.

Они затем, возможно, примут участие в других соревнованиях, уже более высокого уровня. В последнее время пензенские спортсмены все увереннее покоряют различные высоты.

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