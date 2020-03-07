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Спорт | В Пензе юные танцоры получили награды на турнире «Стиль года»

07.03.2020|18:18
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В «Олимпийском» прошел традиционный межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль года».

«Мы организуем соревнования в группах массового спорта, чтобы влюбить детей в танцевальный спорт. И даже те ребята, которые только начинают двигаться и знают лишь основы двух танцев, могут смело принимать участие в соревнованиях. Они исполнят основы медленного вальса и ча-ча-ча», - сообщил главный судья соревнований Евгений Байков.

Пара 7-летних Алисы Абрамовой и Даниила Сердобцева на соревнованиях дебютировала. Они всего несколько месяцев занимаются танцами, но уже пробуют свои силы на паркете.

«Мы тренировались, исправляли все свои ошибки», - рассказали танцоры.

У ребят постарше программа была сложнее. Они показывали свой стиль.

«Мы добились результатов и уже знаем достаточно танцев: вальс, степ, самба, ча-ча-ча, джайв, быстрый фокстрот», - отметили участники турнира Дарья Кондратьева и Анатолий Пронин.

Позже состоялась, пожалуй, самая приятная часть турнира - церемония награждения. Лучшим танцевально-спортивным парам воздали должное.

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Гость|07.03.2020 19:39|

penzainform.ru писал(a):

Мы организуем соревнования в группах массового спорта, чтобы влюбить детей в танцевальный спорт.
ну и по сколько бабла надо отдать каждому что бы любовь была в танцевальный спорт?

Гость|07.03.2020 23:37|

Любовь она безграниц и многообразна. Вот отсюда и исходить надо сколько и чего надо. Самое главное что бы все были сыты - тренеры, судьи, чиновники.

Имя: Гость
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