В «Олимпийском» прошел традиционный межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль года».
«Мы организуем соревнования в группах массового спорта, чтобы влюбить детей в танцевальный спорт. И даже те ребята, которые только начинают двигаться и знают лишь основы двух танцев, могут смело принимать участие в соревнованиях. Они исполнят основы медленного вальса и ча-ча-ча», - сообщил главный судья соревнований Евгений Байков.
Пара 7-летних Алисы Абрамовой и Даниила Сердобцева на соревнованиях дебютировала. Они всего несколько месяцев занимаются танцами, но уже пробуют свои силы на паркете.
«Мы тренировались, исправляли все свои ошибки», - рассказали танцоры.
У ребят постарше программа была сложнее. Они показывали свой стиль.
«Мы добились результатов и уже знаем достаточно танцев: вальс, степ, самба, ча-ча-ча, джайв, быстрый фокстрот», - отметили участники турнира Дарья Кондратьева и Анатолий Пронин.
Позже состоялась, пожалуй, самая приятная часть турнира - церемония награждения. Лучшим танцевально-спортивным парам воздали должное.
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penzainform.ru писал(a):ну и по сколько бабла надо отдать каждому что бы любовь была в танцевальный спорт?