07.03.2020 | 18:18

В «Олимпийском» прошел традиционный межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль года».

«Мы организуем соревнования в группах массового спорта, чтобы влюбить детей в танцевальный спорт. И даже те ребята, которые только начинают двигаться и знают лишь основы двух танцев, могут смело принимать участие в соревнованиях. Они исполнят основы медленного вальса и ча-ча-ча», - сообщил главный судья соревнований Евгений Байков.

Пара 7-летних Алисы Абрамовой и Даниила Сердобцева на соревнованиях дебютировала. Они всего несколько месяцев занимаются танцами, но уже пробуют свои силы на паркете.

«Мы тренировались, исправляли все свои ошибки», - рассказали танцоры.

У ребят постарше программа была сложнее. Они показывали свой стиль.

«Мы добились результатов и уже знаем достаточно танцев: вальс, степ, самба, ча-ча-ча, джайв, быстрый фокстрот», - отметили участники турнира Дарья Кондратьева и Анатолий Пронин.

Позже состоялась, пожалуй, самая приятная часть турнира - церемония награждения. Лучшим танцевально-спортивным парам воздали должное.

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