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Спорт | Пензенские танцоры завоевали серебро на чемпионате России по чир спорту

03.03.2020|17:50
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Серебряные медали привезла пензенская команда с чемпионата России по чир спорту в дисциплине «Хип-хоп». Он проходил в Москве и собрал более 4 000 человек из 43 регионов страны. Несмотря на сильную конкуренцию и высокий уровень мастерства всех участников, сурские представители достойно заявили о себе и завоевали награды во взрослой категории.

«Мы готовили программу несколько месяцев, главные у нас критерии - техника исполнения, сложность, синхрон, визуальные эффекты, чтобы люди взаимодействовали, чтобы была техничность исполнения стиля уличных направлений», - сообщила старший тренер сборной Пензенской области по чир спорту Марина Кержнер.

Во взрослой команде единственный юноша - Богдан Политкин.

«Я лет 10 назад пришел танцевать, у нас была маленькая команда - около пяти мальчиков. Потом они уходили, и остался одни я - боец среди стольких девочек. Я их очень люблю», - рассказал он.

Теперь команда будет готовиться к европейским соревнованиям.

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Гость|03.03.2020 18:40|

Что это за самбука такая чир спорт ? Чиркин придумал ?

Гость|03.03.2020 18:48|

Чира чин чин чира,чинчира чинчера.

Гость|03.03.2020 19:10|

ЧИ ДА!!!!!!

Имя: Гость
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