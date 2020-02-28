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Спорт | Пятая игра «Дизеля» с «Рубином» пройдет в Тюмени

28.02.2020|15:31
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Счет в серии пензенского «Дизеля» и тюменского «Рубина» вновь стал равным. Четвертая игра в противостоянии лучшей команды Восточной конференции и коллектива, занявшего 8-е место в Западной, получилась малорезультативной.

Форварды создавали голевые моменты, но блестяще действовали голкиперы - сибиряк Егор Назаров и пензенец Илья Андрюхов. Они так и не позволили соперникам отличиться в основное время.

Победитель снова, уже в третьем поединке кряду, определился в овертайме. И там удача сопутствовала гостям. Рикошет помог Денису Ячменеву распечатать ворота «Дизеля». Просмотр видеоповтора подтвердил законность принятого решения.

1:0 - «Рубин» одержал победу и сделал счет в серии равным (2:2). Теперь ледовые дружины переедут в Тюмень, где 1 марта пройдет пятая игра между рубиновыми и желто-синими.

Шестой поединок состоится 4-го числа на льду «Дизель-Арены».

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