28.02.2020 | 15:31

Счет в серии пензенского «Дизеля» и тюменского «Рубина» вновь стал равным. Четвертая игра в противостоянии лучшей команды Восточной конференции и коллектива, занявшего 8-е место в Западной, получилась малорезультативной.

Форварды создавали голевые моменты, но блестяще действовали голкиперы - сибиряк Егор Назаров и пензенец Илья Андрюхов. Они так и не позволили соперникам отличиться в основное время.

Победитель снова, уже в третьем поединке кряду, определился в овертайме. И там удача сопутствовала гостям. Рикошет помог Денису Ячменеву распечатать ворота «Дизеля». Просмотр видеоповтора подтвердил законность принятого решения.

1:0 - «Рубин» одержал победу и сделал счет в серии равным (2:2). Теперь ледовые дружины переедут в Тюмень, где 1 марта пройдет пятая игра между рубиновыми и желто-синими.

Шестой поединок состоится 4-го числа на льду «Дизель-Арены».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.