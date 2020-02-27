Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|01:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  73.83  |  $  67.15

Спорт | В Пензе обсудили развитие физкультуры и спорта на предприятиях

27.02.2020|16:15
Печать

В России, даже шагая на месте, можно добиться успеха в реализации национального проекта. Он называется «Спорт - норма жизни».

«Задача у нас стоит, которую поставил президент России, чтобы к 2024 году количество систематически занимающихся доходило или дошло до 55%. Очень высокая цифра, и без трудоспособного населения эту задачу выполнить невозможно», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В училище олимпийского резерва прошел семинар по вопросу развития физической культуры и спорта на предприятиях и организациях различных форм собственности.

«Если мы сегодня создадим все условия, чтобы у жителей возникала потребность в занятиях физической культурой и спортом, а не потребность в том, чтобы культивировать какие-либо вредные привычки, то мы будем добиваться того, чтобы и продолжительность жизни у нас увеличивалась, и здоровье росло, и демографические показатели улучшались», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин.

Участники семинара делились друг с другом опытом. Среди самых активных пензенцев - работники Пенсионного фонда.

«В плане оздоровления сотрудников в отделении мы стараемся создать условия для занятия физической культурой и спортом, поэтому в 11:00 ежедневно у нас проводится производственная гимнастика», - отметила начальник отдела кадров ПФР по Пензенской области Екатерина Кирсанова.

В ближайшее время губернатор соберется за круглым столом с руководителями предприятий и организаций, чтобы более детально обсудить план оздоровления населения региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 18:50|

Ничего не напоминает?

Гость|27.02.2020 19:09|

А что это за морды, как у пропитых пьяниц, на фото? И какое отношение, это алкоголического вида физиономии, имеют к спорту и физкультуре?

Гость|27.02.2020 19:37|

Какие же гады. Вы сначала рабочие места создайте и здоровым и качественным продуктами обеспечьте. Занятия спортом должно быть следствием хорошей жизни, а не причиной. Едросня-враги народа.

Гость|27.02.2020 22:51|

На каких предприятиях ? Они есть ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте