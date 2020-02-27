27.02.2020 | 16:15

В России, даже шагая на месте, можно добиться успеха в реализации национального проекта. Он называется «Спорт - норма жизни».

«Задача у нас стоит, которую поставил президент России, чтобы к 2024 году количество систематически занимающихся доходило или дошло до 55%. Очень высокая цифра, и без трудоспособного населения эту задачу выполнить невозможно», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В училище олимпийского резерва прошел семинар по вопросу развития физической культуры и спорта на предприятиях и организациях различных форм собственности.

«Если мы сегодня создадим все условия, чтобы у жителей возникала потребность в занятиях физической культурой и спортом, а не потребность в том, чтобы культивировать какие-либо вредные привычки, то мы будем добиваться того, чтобы и продолжительность жизни у нас увеличивалась, и здоровье росло, и демографические показатели улучшались», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин.

Участники семинара делились друг с другом опытом. Среди самых активных пензенцев - работники Пенсионного фонда.

«В плане оздоровления сотрудников в отделении мы стараемся создать условия для занятия физической культурой и спортом, поэтому в 11:00 ежедневно у нас проводится производственная гимнастика», - отметила начальник отдела кадров ПФР по Пензенской области Екатерина Кирсанова.

В ближайшее время губернатор соберется за круглым столом с руководителями предприятий и организаций, чтобы более детально обсудить план оздоровления населения региона.

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