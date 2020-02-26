26.02.2020 | 15:57

Волк Забивака - талисман чемпионата мира по футболу 2018 года приветствовал участников традиционных февральских соревнований. Играли родители воспитанников клуба «Зенит». Название турнира «Кубок отцов» было решено дополнить фразой «А мы из Пензы» и посвятить его юбилею Победы.

«Борьба идет нешуточная, участвуют даже чемпионы мира. Чемпион мира среди полицейских Алексей Власов участвовал, но выбыл на стадии предварительных соревнований. Сегодня финал», - сообщил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

В борьбу вступили команды отцов футболистов «Зенита» 2011-2012 годов рождения.

У Валерия Фролова оба сына играют за сине-бело-зеленых: один - нападающий, другой - полузащитник.

«Пришли болеть за меня, держат кулачки, говорят: «Папа, давай! Ты лучший!» - рассказал отец воспитанников ФК «Зенит» Валерий Фролов.

Мужчина оправдал надежды детей. Его команда (2012 год рождения) стала победителем турнира. Но, как говорят организаторы и участники соревнований, главное - не завоеванный кубок, а пример, который отцы подают детям. А те, в свою очередь, мотивируют взрослых играть в футбол.

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