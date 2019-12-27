27.12.2019 | 17:06

Лучшими самбистками Приволжского федерального округа стали воспитанницы пензенской школы олимпийского резерва «Витязь». На первенстве в городе Кстово Нижегородской области Алина Федонькина и Юлия Футусьян завоевали соответственно золото и бронзу в своих возрастных группах.

«Довольны будем, когда девушки покажут себя на отборе к чемпионатам мира, Европы, на первенстве России. Первенство России у юниоров пройдет в Рязани в феврале, у юношей и девушек - в Екатеринбурге в конце января», - сообщил тренер по самбо СШОР «Витязь» Василий Мирош.

Его подопечная Алина Федонькина выступала в весовой категории до 64 килограммов. Она провела три схватки и оказалась сильнее своих соперниц.

«Всего у меня было шесть человек, все из них были кандидаты в мастера спорта, поэтому победы было добиться нелегко. Самая сложная схватка была вторая, за выход в финал, потому что девочка была очень сильная, ей тоже хотелось победы, как и мне», - рассказала девушка.

Юлия Футусьян в весе до 65 килограммов тоже провела несколько встреч и смогла завоевать путевку на первенство России.

«В первой я уступила девочке - 1:0, вторую я выиграла броском и болевым, третью проиграла, за выход в финал, девочке из Перми. Она стала первой», - отметила Юлия.

После короткого отдыха сурские самбистки приступили к усиленной подготовке перед всероссийскими соревнованиями.