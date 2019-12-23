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Спорт | В Пензе на фестивале встретились около 300 спортивных горожан

23.12.2019|16:28
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С большой фитнес-разминки в Пензе начался фестиваль под названием «Спорт - норма жизни». Он собрал в лицее № 2 семейные, дворовые команды, членов секций скандинавской ходьбы. Всего около 300 участников.

На торжественной церемонии открытия с днем рождения поздравили человека, который своим примером вдохновляет многих горожан вести здоровый образ жизни. Вере Макаровой исполнился 91 год.

«Спорт - великое дело, ребята. До последнего надо всегда радоваться спорту, этой жизни. Жизнь прекрасна!» - отметила она.

На фестивале семейного и дворового спорта координатору движения «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски» вручили сертификат на получение 280 пар палок для занятий и 30 фитнес-браслетов.

«Я думаю, что это будет способствовать привлечению новых членов. У нас занимаются сейчас от 50 и до 91 года. Помимо того, что они у нас ходят, занимаются активно оздоровительными видами гимнастики, они плюс практически все волонтеры», - рассказала координатор содружества клубов скандинавской ходьбы по-пензенски Светлана Грачева.

Самые спортивные семьи, пропагандирующие здоровый образ жизни, в рамках фестиваля были удостоены наград и памятных подарков. После этого участников мероприятия поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

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