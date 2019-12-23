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Спорт | «Дизель» подписал контракт с выходцем из китайского «ОРДЖИ»

23.12.2019|08:58
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Состав «Дизеля» пополнил 26-летний защитник Илья Неколенко. Игрок перешел в пензенский клуб из китайского «ОРДЖИ».

«Контракт с хоккеистом подписан до окончания сезона 2019/2020», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Неколенко — воспитанник московской школы хоккея. Выступал в КХЛ (92 матча, 2 гола, 4 передачи) и в ВХЛ (52 игры, 2 гола, 9 передач). Сезон 2018/2019 провел в США и Канаде, после чего перешел в «ОРДЖИ». В текущем сезоне сыграл 26 матчей, отдал 6 передач.

Хоккеист признался, что решение перейти в «Дизель» вызвано его давним знакомством с генеральным менеджером клуба Сергеем Лопушанским. Ни Пензу, ни кого-либо из дизелистов он пока не знает.

Команда в настоящее время находится на выезде. Потерпев поражение от «Торпедо» из Усть-Каменогорска, пензенцы готовятся 23 декабря сразиться с «Номадом» из Нур-Султана. Илья Неколенко не планирует к ним присоединиться.

«В ближайшее время собираюсь тренироваться по индивидуальной программе на льду и в тренажерном зале, буду набирать форму. А уже после Нового года присоединюсь к команде, буду готовиться к матчам», - сообщил Неколенко.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|23.12.2019 09:02|

Мало нам своих криворуких лузеров, мы их еще из других команд собираем

РАЗОГНАТЬ это сборище и забыть!

Гость|23.12.2019 09:03|

penzainform.ru писал(a):

Потерпев поражение от «Торпедо» из Усть-Каменогорска, пензенцы готовятся 23 декабря сразиться с «Номадом» из Нур-Султана
продули и будут дальше продувать, неудачники!

Гость|23.12.2019 09:18|

помойка должна продолжать свой путь помойки

Гость|23.12.2019 09:22|

Давай боже,что китайцам не гоже.

Имя: Гость
Комментарий:

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