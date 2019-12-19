Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 дек 2019|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.75  |  $  62.75

Спорт | В Пензе 1 150 атлетов борются за медали Детской лиги плавания «Поволжье»

19.12.2019|16:47
Печать

Рекордное количество участников собрали межрегиональные соревнования Детской лиги плавания «Поволжье»: во дворце спорта «Буртасы» за медали борются 1 150 юных атлетов из 25 регионов России. В этом году состязания стали международными, поскольку в Пензу прибыли представители Израиля и Украины.

«Самое главное для детей - это тот неоценимый опыт, который они получат прежде всего от общения с детьми, потому что все соревнования наша организация делает в виде праздника. Поэтому и после этого соревновательного дня, и после каждого у нас существуют праздники. Дети знакомятся, дружат, переписываются потом», - пояснил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Состязания впервые будут проходить в течение четырех дней. Кроме самого первенства, ребят ждут поход в кино, новогодняя дискотека и елка. Комплекты наград разыграют на всех коротких и длинных дистанциях.

Завершится турнир Детской лиги плавания 22 декабря.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте