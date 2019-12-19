19.12.2019 | 16:47

Рекордное количество участников собрали межрегиональные соревнования Детской лиги плавания «Поволжье»: во дворце спорта «Буртасы» за медали борются 1 150 юных атлетов из 25 регионов России. В этом году состязания стали международными, поскольку в Пензу прибыли представители Израиля и Украины.

«Самое главное для детей - это тот неоценимый опыт, который они получат прежде всего от общения с детьми, потому что все соревнования наша организация делает в виде праздника. Поэтому и после этого соревновательного дня, и после каждого у нас существуют праздники. Дети знакомятся, дружат, переписываются потом», - пояснил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Состязания впервые будут проходить в течение четырех дней. Кроме самого первенства, ребят ждут поход в кино, новогодняя дискотека и елка. Комплекты наград разыграют на всех коротких и длинных дистанциях.

Завершится турнир Детской лиги плавания 22 декабря.